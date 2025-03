Festa (Sole 24 ore): «Cardinale e Oaktree? Ecco chi cederà prima!»

AMERICANI IN SERIE A – Sia Inter che Milan, com’è noto, si trovano sotto proprietà a stelle e strisce. La Beneamata, dal maggio dello scorso anno, si trova ufficialmente sotto le mani del fondo californiano di Oaktree. Per quanto riguarda, invece, il Diavolo, il proprietario è Red Bird con Cardinale socio-fondatore. Il collega de “Il Sole 24 Ore“, Carlo Festa, tramite un post su X ha commentato in questo modo la situazione degli imprenditori americani in Serie A: «Le proprietà americane ad oggi sono state fallimentari nella Serie A. Una logica diversa di sport e troppe alchimie finanziarie. Si sono dimostrate vincenti solo quando hanno delegato a manager italiani di emanazione calcistica e non finanziaria: vedi Maldini e ora Marotta. E da quello che si dice in ambienti finanziari è che sarà prima Cardinale a vendere il Milan e dopo Oaktree a cedere l’Inter». Per i tifosi del Milan, che invocano puntualmente la cessione del club rossonero da parte di Cardinale, è sicuramente un’ottima notizia. Quanto al fondo Oaktree, quanto riferito da Festa, ribadisce la solidità e la ritrovata forza finanziaria ed economica dell’Inter.