Festa (Sole 24 Ore): «San Siro? PM potrebbero bloccare il progetto!»

Carlo Festa, giornalista esperto di tematiche economiche, ha indicato le possibili conseguenze delle indagini della Procura di Milano sulla costruzione del nuovo San Siro.

IL RAGIONAMENTO – Carlo Festa si è pronunciato sul proprio account X a proposito del dossier San Siro. Le indagini condotte dalla Procura di Milano nei riguardi del sindaco di Milano Beppe Sala, così come di altri componenti della sua Giunta, rischiano di inficiare la realizzazione degli auspici dei due Club meneghini sulle tempistiche della realizzazione del nuovo Stadio San Siro. Festa ha così analizzato il tema: «Inter e Milan e i rispettivi azionisti americani rischiano di aspettare fino al 2050 per il nuovo stadio, se la politica e i PM decideranno di bloccare il progetto. In altri Paesi del mondo un nuovo stadio viene realizzato in pochissimo tempo».

San Siro, l’obiettivo chiaro di Inter e Milan

L’INTENZIONE – La giornalista di Sky Sport Silvia Vallini ha così descritto la situazione: «Il Comune è stato travolto dall’inchiesta della Procura che ha chiesto misure cautelari per 6 persone, tra le quali l’Assessore all’Urbanistica. Vi è dunque grande subbuglio in Comune, tutta questa vicenda potrebbe rappresentare un ostacolo per la conclusione dell’accordo su San Siro. Soprattutto perché i tempi stringono, ci si muove sul filo dei giorni. Si intende chiudere il tutto entro il 31 luglio per ultimare tutto l’iter prima che scatti il vincolo sul secondo anello. Inter e Milan chiedono garanzie sui permessi per la costruzione. Se questi ultimi dovessero arrivare troppo tardi, tutto cambierebbe (in peggio, ndr.) per le squadre. Ecco perché i prossimi giorni saranno decisivi, in un senso o nell’altro. Con Inter e Milan che si auspicano di non dover subìre i contraccolpi delle recentissimi indagini dei procuratori di Milano».