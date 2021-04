Festa: «Inter, Suning spera di vincere lo Scudetto. Servono 250 milioni»

Festa – giornalista del quotidiano economico-finanziario “Il Sole 24 Ore” -, ha parlato a “90esimo Minuto” su “Rai Due” della situazione societaria dell’Inter e delle scelte di Suning.

SITUAZIONE SOCIETARIA – Festa, giornalista esperto in questioni economico-finanziarie, ha parlato della situazione attuale societaria in casa Inter. Queste le sue parole: «La situazione dell’Inter in questo momento non è cambiata rispetto a poco tempo fa. L’unico cambiamento effettivo è che potrebbe vincere il campionato. È un club con una struttura dei costi molto pesante. Suning spera di arrivare a fine campionato vincendolo, di aumentare i propri introiti e gli sponsor e i propri ricavi. È una scommessa che potrebbe anche essere pericolosa, perché ci sono delle scadenze finanziarie con il bisogno di 250 milioni di euro per pagare interessi in circolazione e stipendi ai giocatori. Ora Suning sta cercando un prestito ponte, per poi sperare nell’ingresso di un socio di minoranza. Ma resta una scommessa molto pericolosa, visto che parliamo di una società molto indebitata».