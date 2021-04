Inter-Cagliari è la sfida che andrà in scena domenica alle ore 12.30 a San Siro, valida per la trentesima giornata di Serie A. Gianluca Festa, da doppio ex, dice la sua sul match tra i nerazzurri primi in classifica e i rossoblù ai microfoni di “Radiolina”. Di seguito le sue dichiarazioni

CATAPULTA – Inter-Cagliari è il match in programma domenica alle ore 12.30. Il doppio ex Gianluca Festa dice la sua sulla sfida tra i primi in classifica e gli uomini di Leonardo Semplici, in lotta per la salvezza: «Si va a giocare contro la prima in classifica, la squadra che in questo momento viene da dieci vittorie di seguito. Una squadra che non sta giocando un grande calcio ma un calcio molto redditizio. Difendono tutti, si appoggiano a Romelu Lukaku e Lautaro Martinez e creano qualche occasione da gol. Poi in area sono micidiali. È importante giocare con impegno e grinta questa partita. Probabilmente non vai a fare punti a Milano, però potrebbe essere quel qualcosa in più, la catapulta che ti porta alla partita successiva con lo spirito giusto. Se vai a Milano e te la giochi fine alla fine acquisti condizione e convinzione».