Festa: «Inter-Investcorp? Ecco cosa filtra da ambienti vicini al fondo»

Carlo Festa, giornalista de Il Sole 24 Ore, ha parlato del possibile interesse del fondo Investcorp all’acquisizione dell’Inter (vedi articolo)

SMENTITA – Queste le parole su Twitter da parte di Carlo Festa, giornalista de Il Sole 24 Ore, su Investcorp: «Da ambienti vicini ad Investcorp mi dicono che non stanno guardando l’Inter». Una secca smentita quindi per un possibile interesse del fondo americano ad acquisire il club nerazzurro, attualmente in mano a Suning.

Fonte: Twitter Carlo Festa