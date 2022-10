Festa: «Inter? Due ipotesi, una realistica! Famiglia Zhang contrapposta»

L’Inter è in vendita, come annunciato ieri dal Financial Times (vedi articolo) e Carlo Festa prova a fare chiarezza in diretta su Radio Sportiva. Il giornalista svela alcuni rumors che circolano sul fondo PIF e fa il punto partendo da due ipotesi differenti

IPOTESI – L’Inter è alla ricerca di un acquirente secondo quanto rilanciato ieri dal Financial Times. Secondo Carlo Festa, le ipotesi socio di minoranza e vendita della maggioranza sono su due piani differenti: «Diciamo allora che sono due strade differenti: la strada del partner, quindi un socio di minoranza, è una strada che farebbe piacere a Steven Zhang. C’è da dire che la proprietà cinese della famiglia Zhang, non si può più parlare di Suning, vede delle parti un pochino contrapposte. Nel senso che si conosce la passione di Steven Zhang ma soprattutto il padre non vede con favore l’investimento nell’Inter. Il partner di minoranza dunque è voluto più che altro da Zhang. Altra cosa è la vendita della maggioranza, che al momento è un’ipotesi più realistica perché nessuno investirebbe nell’Inter sapendo che poi non conterebbe nulla. Quindi è su quella che stanno lavorando Reine Group e Goldman Sachs».

POSSIBILI INVESTITORI – Festa prosegue parlando delle proprietà straniere: «Ormai per la Cina gli investimenti all’estero sono diventati rari, il calcio ormai non è più una priorità statale in Cina quindi l’Inter rimane quasi un unicum nel panorama internazionale. Per quanto riguarda gli Stati Uniti è una facile previsione: ci sono tanti che investono nello sport perché pensano che il campionato italiano sia molto sottovalutato rispetto agli altri campionati europei. Vedono del valore che se ne può estrarre comprando le squadre italiane per loro a prezzi abbordabili. Non so se è una scommessa giusta perché la Serie A è un campionato povero, è vero che puoi rivalutarlo ma c’è un lavoro enorme da fare, lavoro di almeno un decennio. Il valore delle squadre complessivamente non è elevato come nel Regno Unito. Sicuramente gli investitori americani sono attenti, nessuno butta soldi ma nemmeno gli arabi lo fanno».

VOCI INFONDATE – Per finire Festa svela nuovi rumors che circolano intorno al fondo PIF: «Vedo difficile che un fondo come PIF possa annunciare di aver comprato l’Inter in occasione dei Mondiali in Qatar, gira questa voce ma non ci credo molto. Ha osservato l’Inter un anno fa e poi ha scelto il Newcastle. Non penso che adesso comprerà due squadre per renderne una meno competitiva».