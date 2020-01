Festa: “Inter-Cagliari, mi aspetto una grande partita! Barella e Young…”

Gianluca Festa doppio ex sia dell’Inter che del Cagliari, nel prepartita di Inter-Cagliari ai microfoni di “Inter TV” ha parlato della situazione di entrambe le squadre, poi nello specifico ha detto la sua riguardo Ashley Young e Nicolò Barella.

EX DI ENTRAMBE – Gianluca Festa ha parlato così di Inter-Cagliari ai microfoni di Inter TV: «Sono due squadre con il quale sono legato tantissimo. Partita importante per entrambe, il Cagliari cerca di rilanciarsi in campionato. L’Inter deve continuare a vincere per stare al passo della Juventus. Tutte le squadre devono sempre dare il massimo. L’Inter ha dimostrato di essere una squadra pronta. Il Cagliari pressando alto può mettere in difficoltà così come fatto nel girone di andata. Qui a San Siro non sarà semplice però mi auguro sia una bella partita».

SU YOUNG – Festa ha continuato dicendo la sua riguardo la prima da titolare di Ashley Young: «Giocatore di grandissima può dare qualcosa all’Inter, è stato fatto un ottimo acquisto».

SU BARELLA – Festa conclude parlando di Nicolò Barella che ha visto crescere nel settore giovanile del Cagliari: «Barella sta andando alla grande, ho avuto la fortuna di farlo esordire in Serie A e in Serie B. Confermarlo all’Inter non è facile, sta facendo benissimo anche in Nazionale. Purtroppo ha avuto un piccolo infortunio però ha margini di miglioramento, farà bene all’Inter e in Nazionale».