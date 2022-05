Festa: «Inter, Bc Partners e Investcorp? Trattative diverse. Zhang uscirà»

Carlo Festa, giornalista de ‘Il Sole 24 ore‘, ha parlato in collegamento su Calciomercato.it della situazione societaria dell’Inter. Qualche battuta sulle differenze nelle trattative tra Bc Partners e Investcorp e sul futuro degli Zhang

SITUAZIONE FINANZIARIA − Le parole di Festa in merito al clima societario in casa nerazzurra: «La trattativa con Bc Partners era cosa ben diversa di quella del Milan, che è molto più concreta. Con questi bilanci che l’Inter ha, bisogna vedere se in futuro, quando ci saranno delle scadenze finanziarie, la famiglia Zhang riuscirà a rispettarle. Nella fattispecie quelle con il fondo Oaktree. Ricordiamo che dalla Cina non arrivano più soldi in Europa e questo credo che alla lunga conterà molto sulle scelte della famiglia di Zhang. Prima o poi dovrà uscire dall’Inter».