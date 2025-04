Festa Como, vinto il match point col Genoa ed è salvezza aritmetica

La partita tra Como e Genoa è finita 1-0, valida per la trentaquattresima giornata di Serie A che si è giocato allo Stadio Sinigaglia. Lariani salvi.

COMO SALVO – Al Sinigaglia sfida decisiva tra Como e Genoa: chi vince si salva indipendentemente dagli altri risultati. Quindi, partita non banale tra due allenatori che in carriera, da giocatori, hanno vinto qualcosina insieme all’Arsenal: ossia Cesc Fabregas e Patrick Vieira. Anche se quest’ultimo è squalificato. Entrambe le squadre hanno condotto una buonissima stagione. Pronti-via e dopo quattro minuti Kasa sfiora il gol del vantaggio, sbagliando clamorosamente da due passi. Si salva Butez, ma l’errore dell’attaccante del Grifone è veramente incredibile. La risposta della squadra di casa arriva al 14′ con Ikone, ma la conclusione dell’ex Fiorentina è deviata in angolo. Il Genoa in ripartenza spaventa e il Como e a 27′ Ahanor becca il palo da posizione impossibile. Al 40′ ci prova anche Da Cunha, ma è bravissimo Leali a metterci le dita. Nella ripresa, il Como parte forte e al 59′ trova il gol del vantaggio con il brasiliano Strefezza. Si tratta di un gol fondamentale per la squadra lariana e quindi anche storico perché i comaschi guadagnano la salvezza con quattro giornate di anticipo.

COMO-GENOA 1-0

59′ Strefezza