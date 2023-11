Festa: «Barella un leader già da Cagliari. Migliorato tecnicamente»

Gianluca Festa ha già allenato Nicolò Barella al Cagliari, per questo sottolinea su Radio Sportiva la sua crescita negli anni con l’Inter.

STORIA – Gianluca Festa racconta la carriera del numero 23 dell’Inter: «Barella si distingueva per la sua personalità già al Cagliari, si è migliorato anche negli ultimi anni. Ogni anno si migliora, sorprende perché sta acquisendo grandissima leadership. Ora è punto fermo dell’Inter e dell’Italia. Tecnicamente ha fatto il più grande salto di qualità, lui ha sempre avuto tanta corsa e grande dinamismo. Era il giocatore che correva di più, adesso dal punto di vista tecnico è veramente forte. Io l’ho avuto a Cagliari e Como, l’ho fatto esordire in Serie A e in Serie B e gli ho fatto fare i passi più importanti. Con me è sempre stato titolare, lui ha sempre fatto la sua parte e ha giocato bene. Sta ottenendo quello che si merita, gioca a livelli altissimi. Ha le caratteristiche di un combattente perché non molla mai, ma ha anche qualità. Il tacco per Chiesa fa capire che ha una visione completa della partita»