Festa: «Barella? Già a Como trascinava. Gli dicevo di non correre troppo»

Festa ha fatto esordire Barella in Serie A, nel 2015 al Cagliari, e se l’è portato in prestito al Como a gennaio 2016. Intervistato per “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport, l’ex difensore dell’Inter ha raccontato la crescita del centrocampista.

FRA I PRIMI MAESTRI – Gianluca Festa ha visto nascere, calcisticamente parlando, Nicolò Barella. L’ex difensore dell’Inter, ora allenatore, ricorda quando lo portò con sé nel 2016: «Quando eravamo a Como certe volte gli dicevo di non correre troppo perché gli servivano le energie per il sabato. Mi rispondeva che gli piaceva correre e che voleva farlo. Lui era un elemento che trascinava la squadra, nonostante la giovane età gli andavano tutti dietro».