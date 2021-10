Ferri: «Sheriff squadra tignosa. Inter uscita bene nella ripresa»

Riccardo Ferri, ospite negli studi di Pressing Champions League su Canale 5, ha commentato la vittoria dell’Inter contro lo Sheriff Tiraspol per 3-1. Per i nerazzurri, si tratta del primo successo della stagione in Europa

SECONDO TEMPO − Per Ferri, Inter molto bene nella ripresa: «Inizialmente qualche sofferenza, squadra tignosa questo Sheriff Tiraspol. Inter uscita bene nel secondo tempo dove ha sfoggiato tutte le sue potenzialità offensive, uscita squadra e personalità. Migliorata anche la fase di non possesso dando poco spazio di ripartenza allo Sheriff». La Beneamata ha chiuso il primo tempo 1-0; mentre nella ripresa, pareggio dei moldavi per poi dilagare con Arturo Vidal e Edin Dzeko.