Ferri: “Shakhtar Donetsk-Inter, sarà diversa. Dalla scorsa stagione…”

Riccardo Ferri

Riccardo Ferri analizza Shakhtar Donetsk-Inter (domani alle 18.55) ai microfoni di “InterTV”. Ecco le parole dell’ex difensore, che richiama i nerazzurri a prestare molta attenzione.

INSIDIE – In vista di Shakhtar Donetsk-Inter, seconda giornata dei gironi di Champions League, Riccardo Ferri invita a prestare molta attenzione. Gli arancioneri di Luis Castro sono squadra da non sottovalutare mai, le loro qualità sono le stesse dello scorso agosto. La partita di domani non avrà nulla a che vedere con la sfida del 17 agosto, semifinale della scorsa Europa League. L’ex difensore nerazzurro ritiene che la gara di domani sarà completamente diversa, soprattutto per due elementi. Ecco le sue parole ai microfoni di “InterTV”: «Sarà una partita diversa, molto combattuta sotto il profilo della fisicità. Ma anche la capacità di andare a rubare palla e metterli in difficoltà nel loro palleggio non sarà facile. Ogni partita del nostro girone nasconderà delle insidie, ma anche l’esperienza nostra della scorsa stagione ci insegna a giocare ogni partita come se fosse l’ultima».