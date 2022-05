Ferri: «Sfogo Perisic? Non corrispondente al calcio di oggi. Fuori luogo»

Il direttore di Sky Sport Federico Ferri, ospite su Sky Sport 24, ha criticato le parole di Perisic nel post Juventus-Inter di Coppa Italia. Comportamento non corretto secondo il giornalista

COMPORTAMENTO SBAGLIATO − Ferri non ha usato mezze misure su Perisic condannando le sue dichiarazioni: «Perisic è in un club come l’Inter che ha mantenuto una sua linea, che lo ha sempre pagato e dire quelle parole dopo aver vinto un trofeo non sono state proprie corrette, fuori luogo. Non è che le aziende riguardino solo gli altri ma anche i giocatori che devono fare i conti con la situazione in atto. Perisic deve avere un comportamento di una persona inserita all’interno di un contesto aziendale. Basta essere accondiscendenti con queste dichiarazioni. Non sono corrispondenti alla realtà del calcio di oggi».