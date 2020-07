Ferri: “Sanchez abituato a queste situazioni. Inter-Napoli, evitare una cosa”

Ferri ha parlato nel prepartita di Inter-Napoli su Inter TV, indicando in Sanchez uno degli uomini decisivi per stasera e per il finale di stagione. Ecco le parole dell’ex difensore al canale tematico nerazzurro, a pochi minuti dal calcio d’inizio dell’anticipo della penultima giornata di Serie A.



IL VALORE AGGIUNTO – Riccardo Ferri trova un possibile protagonista per Inter-Napoli di questa sera: «Parlare di Alexis Sanchez in questo periodo viene abbastanza semplice. Però io ricordo che è arrivato perché c’era un progetto su di lui: avere, fra le file dei nerazzurri, un giocatore che potesse alzare la qualità del gruppo e giocare partite importanti e decisive con le capacità del grande giocatore, abituato a essere protagonista in queste situazioni. Non mi stupisce quello che sta facendo: è un giocatore che salta l’uomo e crea superiorità numerica da solo. È molto bravo anche a fare la fase di non possesso, che richiede un sacrificio enorme. Stiamo vedendo un ottimo Sanchez».

RENDIMENTO – Ferri, dopo aver parlato di Sanchez, va sulla difesa: «Già dall’inizio la linea difensiva si era evidenziata per la grandissima qualità. Stefan de Vrij rientra da un infortunio, Andrea Ranocchia ha fatto minutaggio: ci sono situazioni di emergenza che hanno fatto sì che tutti si ritagliassero uno spazio. Devo dire che la linea difensiva sta avendo un buon risultato nelle ultime partite, anche grazie al lavoro di squadra. Magari un po’ lenta in alcuni tratti, ma palleggia molto bene: l’importante è non prendere gol. Inter-Napoli? Dobbiamo aspettarci un grande traffico, secondo me, sulle corsie esterne. Sappiamo che il Napoli parte da sinistra e chiude a destra, abbiamo gli uomini per fermarli. Sta scendendo molta acqua in campo (piove al Meazza, ndr), le giocate saranno imprevedibili. Non dobbiamo aspettarci la ripartenza che ci ha colpiti in Coppa Italia: sulle ripartenze dobbiamo stare attenti».