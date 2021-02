Ferri ricorda: Â«L’Inter, Berti e il Milan di Sacchi nella stessa palestraÂ»

Ferri ricorda: «L’Inter, Berti e il Milan di Sacchi nella stessa palestra»

Riccardo Ferri

Riccardo Ferri, ex giocatore dell’Inter, è il protagonista di Throwback su “Inter TV”. Il riferimento è ovviamente al derby di Milano in programma domenica prossima, ma con un riferimento al passato.

RICORDI – Riccardo Ferri racconta la sfide tra Inter e Milan del passato: «Giocare un derby è sempre qualcosa di molto particolare. Il giorno dei calendari i due derby erano sempre la prima partita vista. Racconto ora un aneddoto in particolare: prima a San Siro c’era una palestrina dove le squadre iniziavano insieme il riscaldamento. Si trattava di uno spazio molto ristretto. All’epoca il Milan di Sacchi era una delle squadre più importanti e titolate al mondo e allora Nicola Berti, per indispettirli, iniziava a tirare le pallonate verso di loro. Partivano quindi già le prime occhiate. Poi non ci si salutava neanche con compagni di Nazionale come Barisi, Donadoni, Baresi e Maldini. A fine partita – se il risultato lo permetteva – sì».