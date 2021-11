Ferri: «Perisic, miglior stagione della sua carriera. Che intelligenza Dzeko!»

Riccardo Ferri, intervenuto in collegamento su Tutti Convocati, menziona Perisic e Dzeko, protagonisti in Inter-Shakhtar Donetsk. Il bosniaco ieri ha deciso la partita con una doppietta

BENISSIMO − Ferri non ha dubbi sul gioco dell’Inter: «L’Inter ha una fisionomia diversa rispetto allo scorso anno, mi piace la squadra che domina le gare e crea un sacco di occasioni. È una squadra che ha fatto fatica a trovare equilibrio, ma al momento c’è l’ha. Nelle fasce, nonostante l’assenza di Denzel Dumfries per timidezza, ha un Matteo Darmian in grande spolvero così come Ivan Perisic a sinistra che sta facendo la miglior stagione della sua carriera. Poi Edin Dzeko è troppo intelligente, un giocatore di questo spessore è un qualcosa in più».