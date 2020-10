Ferri nella sede dell’Inter: “Bacheca trofei per me...

Ferri nella sede dell’Inter: “Bacheca trofei per me momento emozionante”

Condividi questo articolo

Riccardo Ferri

Ferri, ex giocatore dell’Inter oggi opinionista, è andato a far visita nella sede dell’Inter dove, attraverso alcune storie Instagram, ha inquadrato la bacheca dei trofei.

SEDE INTER – Ferri nella sede dell’Inter ha inquadrato la bacheca dei trofei dicendosi emozionato per aver fatto parte della storia del club: «Questo è un momento molto emozionante. Rivedere queste coppe e questa bacheca che è frutto di tantissime sofferenze e tantissimo lavoro per poter arrivare sul tetto d’Italia, sul tetto d’Europa e del Mondo. Aver potuto contribuire a scrivere queste pagine importanti nella storia dell’Inter per me è una grande soddisfazione».