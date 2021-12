Ferri: «È la migliore Inter mai vista! Lavoro straordinario dalla partenza»

Riccardo Ferri, dagli studi di Pressing su Italia 1, è incantato dal gioco espresso dall’Inter fino a questo momento. Poi fa i complimenti a dirigenza, allenatore, staff e squadra

MIGLIORE − Ferri stravede per la squadra di Inzaghi: «Spesso all’inizio si diceva di aspettare prima di dare un giudizio sull’Inter. Siamo a Natale è lo possiamo dare. Da quando ho iniziato a giocare a calcio, non ho mai visto un’Inter esprimersi così bene come quella di Simone Inzaghi. Lavoro straordinario dalla partenza: reattivi sul mercato, classe dirigenziale capace e squadra guidata da un allenatore e da uno staff incredibili. Mai visto una cosa così nella storia dell’Inter».