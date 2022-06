Ferri: «Mercato Inter? Marotta una garanzia! Lukaku giocatore carismatico»

Ferri in una lunga intervista al collega Andrea Antonioli oggi sul Corriere dello Sport, ha parlato in particolare del mercato dell’Inter, facendo riferimento a Beppe Marotta e al ritorno di Romelu Lukaku.

UNA GARANZIA – Riccardo Ferri dice la sua riguardo il mercato dell’Inter: «Partiamo da un presupposto: quando parliamo del mercato dell’Inter parliamo di Beppe Marotta, che insieme ai suoi collaboratori rappresenta una garanzia assoluta e con questi è riuscito, già l’anno scorso, a presentare una squadra competitiva dopo la partenza di Hakimi, Lukaku e dopo la tragedia di Eriksen. Seppure i critici non l’avevano individuata come tale. L’arrivo di Marotta è stato decisivo, ha alzato l’asticella in società. Il fatto di avere un fuoriclasse come lui fornisce delle garanzie per cui, pur non potendo contare su un portafoglio importante, si riesce a portare a casa un risultato positivo».

SU LUKAKU – Riccardo Ferri si sofferma a parlare in particolare del ritorno di Romelu Lukaku: «Le difficoltà che ha trovato le conosce solo lui. Credo però che sia andato in una squadra in cui era difficile collocare un calciatore come lui, che gioca molto in verticale, quindi le difficoltà sono partite lì. Poi penso che possa aver avuto dei problemi con l’allenatore, e questo la dice lunga sul fatto che il tecnico non abbia dato spazio a un giocatore che l’anno prima aveva dimostrato di avere doti non solo fisiche ma anche di personalità, di capacità realizzativa, un giocatore carismatico».

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Antonioli