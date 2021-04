Ferri: «Lukaku-Lautaro Martinez fatti l’uno per l’altro! Benefici Inter»

Riccardo Ferri celebra la coppia d’attacco dell’Inter, Lukaku e Lautaro Martinez. L’ex difensore, ospite di “Pressing Champions League” su Italia 1, è contento per quanto fatto vedere dai due non solo ieri col Sassuolo.

PERCORSO GIUSTO – Riccardo Ferri apprezza l’Inter cinica: «È successo anche a Bologna di soffrire il palleggio della squadra avversaria e non riuscire a ripartire. Il Sassuolo è stato molto bravo nel palleggio, non ha mai dato la possibilità di far alzare il pallone all’Inter. C’è riuscita solo una volta, con il cross per il gol di Romelu Lukaku. Sapere che quest’anno è cambiata, riuscendo a vincere e soffrire, fa sì che quando riparta riesca a essere decisiva. Questo senza giocare una partita straordinaria, perché il possesso palla dice 70% per il Sassuolo».

LE MODIFICHE – Ferri segnala la differenza da inizio stagione, in relazione ai pochi gol subiti: «In concomitanza c’è stato il cambiamento dal punto di vista tattico. Dal momento in cui la difesa è diventata più solida l’Inter ha tolto il trequartista, ha abbassato le linee e giocando più di ripresa. Questo senza attaccare la fase offensiva, perché ha l’attacco più prolifico, ma parte da più lontano. Ora lo fa da metà campo verso la porta avversaria: di questo ne ha beneficiato la linea difensiva. Ci sono le parate di Samir Handanovic, ma il centrocampo fa filtro».

ATTACCO DI VERTICE – Ferri conclude su Lukaku e Lautaro Martinez, decisivi anche ieri in Inter-Sassuolo: «Sembrano fatti l’uno per l’altro. È una coppia che, partita dopo partita, si è consolidata. C’è molta comunicazione fra di loro, verbale o anche solo coi gesti del corpo. Quando hai un compagno di reparto a cui rivolgerti senza enfatizzare certi concetti vuol dire molto».