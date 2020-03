Ferri: “Lotta scudetto? Proporrei di cancellare la stagione. L’attenzione…”

Intervistato ai microfoni di “SportPaper.it”, Riccardo Ferri, ex difensore dell’Inter, ha parlato di sfida scudetto che vede i nerazzurri in lotta con Juventus e Lazio in tempo di Coronavirus

LOTTA SCUDETTO – Queste le parole di Riccardo Ferri, ex difensore dell’Inter, sulla sfida scudetto: «In questo momento come detto prima il calcio (sport che amiamo tutti) non ha la precedenza. Io proporrei di cancellare (per ora) la stagione 2019/2020 a livello mondiale e ripeterla (speriamo nella prossima stagione)».

PROLUNGAMENTO SERIE A – Ferri sul prolungamento del campionato fino a luglio: «Come già detto nessuno ora può fare previsione, l’attenzione di tutti deve essere rivolta in aiuto ai bisognosi».

Fonte: Salvatore Ciotta – SportPaper.it