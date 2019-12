Ferri: “Inter, lotta scudetto aperta. Vidal può incidere subito! Lukaku…”

Condividi questo articolo

L’Inter a gennaio si muoverà sul mercato per completare quanto di buono ha fatto Conte con gli uomini a disposizione, continuando a credere nel sogno scudetto. Riccardo Ferri, ex giocatore dell’Inter, ai microfoni di “TMW Radio” ha detto la sua riguardo la lotta scudetto con la Juventus e il mercato nerazzurro, da Vidal a Lukaku.

DISCORSO SCUDETTO – L’Inter di Antonio Conte vuole giocarsi tutte le sue possibilità per provare a lottare per lo scudetto. Di queste possibilità ne parla proprio l’ex Riccardo Ferri: «Se l’Inter riuscirà a fare pace con gli infortuni e se Maurizio Sarri continuerà a non riuscire a mettere con decisione la propria impronta sulla squadra, potremmo assistere ad un campionato aperto fino all’ultima giornata. La Juventus ha avuto delle dinamiche particolari all’interno, come Mario Mandzukic e i diversi casi di giocatori dati per partenti che poi sono rimasti, come Paulo Dybala e Gonzalo Higuain. Dipenderà molto anche dal mercato di gennaio, soprattutto lato nerazzurro».

FATTORE MERCATO – L’Inter per continuare a sognare dovrà muoversi sul mercato: «Si parla di diversi giocatori che hanno caratteristiche diverse, ma se parliamo di un discorso a breve termine, Arturo Vidal è quello che può incidere di più. Se guardiamo in prospettiva penso che Dejan Kulusevski potrà raggiungere dei livelli molto alti. La squadra ha bisogno di allargarsi, servono dei ricambi. È importante avere due giocatori di qualità per ruolo. Conte sa bene quali sono i punti dove la squadra può migliorare».

PUNTE – Ferri chiude sugli attaccanti dell’Inter. «Seguo Romelu Lukaku da quando giovanissimo giocava in Belgio, incarna il ruolo di centravanti che fa reparto da solo. Il gesto del rigore regalato a Sebastiano Esposito la dice lunga sull’atteggiamento positivo nei confronti della squadra. Mi piace perché dà tutto per la causa e non si risparmia mai, atteggiamenti da vero leader».