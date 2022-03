Ferri: «Lautaro Martinez solo in un modo può ritrovarsi! Bastoni è il play»

L’Inter nell’andata delle semifinali di Coppa Italia con il Milan non va oltre lo 0-0. Riccardo Ferri a Mediaset commenta la prestazione di Bastoni e Lautaro Martinez in particolare. Di seguito le sue dichiarazioni.

CARENZA DI GOL – L’Inter contro il Milan non riesce a tornare alla vittoria e nemmeno al gol. Una delle poche note positive è l’ottima prestazione della difesa, in particolare Alessandro Bastoni e Milan Skriniar. Riccardo Ferri parla dei due difensori ma anche dell’ennesima prova incolore di Lautaro Martinez: «Bastoni ha fatto una buona partita così come Skriniar, Stefan de Vrij non ha sfigurato però Bastoni ha fatto qualcosa in più perché in fase di impostazione è sempre presente, è un po’ il play dell’Inter. Lautaro Martinez si deve ritrovare e solo con il gol può accadere. Fisicamente non lo vedo così appannato perché comunque si dà da fare rispetto ad altri che invece sono in involuzione dal punto di vista fisico».