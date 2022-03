Ferri: «Lautaro Martinez? Mi auguro sia sblocco! L’Inter ora ha un’alternativa»

Ferri è contento perché Lautaro Martinez si è finalmente sbloccato venerdì, con la tripletta in Inter-Salernitana. Per l’ex difensore, ospite di Pressing Serie A, c’è una nota lieta dal 5-0 del Meazza.

LA VITTORIA DEL RILANCIO – Riccardo Ferri indica cosa lascia il 5-0 di Inter-Salernitana: «Devo dire che si è ritrovata un po’ di intensità. Non è stato un bellissimo approccio alla gara, perché la Salernitana con due passaggi si è trovata davanti alla porta. Poi l’Inter è cresciuta, ha cominciato a macinare gioco e far girare velocemente la palla. Ha trovato il gol Lautaro Martinez: mi auguro che sia uno sblocco per quanto riguarda l’attacco. Anche lo stesso Edin Dzeko ha fatto una partita stroardinaria, poi possiamo dire che la Salernitana non è la squadra di riferimento ma ha fatto una grande partita l’Inter. Nicolò Barella è stato fra i migliori, con Dzeko e Lautaro Martinez, ma vorrei sottolienare l’ingresso di Robin Gosens: anche se per pochi minuti è ritrovato. La qualità che avevamo ammirato all’Atalanta ha dimostrato di essere una buona alternativa».

COLPO POSSIBILE? – Ferri si esprime sulle voci riguardanti Paulo Dybala all’Inter: «Intanto bisogna capire se è veritiero quest’interesse, se è concreto. È ancora legato a una società che compete con l’Inter, credo sia doveroso dire che in questo momento le trattative non ci sono. Dove può essere collocato tatticamente? Dargli un’identità è difficile alla Juventus ma anche in qualsiasi squadra. Se dovesse entrare nello scacchiere dell’Inter non come primo attaccante ma come secondo. È una trattativa molto complessa perché è un ragazzo molto fragile a livello muscolare».