Ferri: «Juventus-Inter, ha vinto la più forte. Rigore? Un’impressione»

Federico Ferri, direttore di Sky Sport non ha dubbi su chi meritasse la Coppa Italia tra Juventus e Inter (vedi report finale). Ecco le sue parole in collegamento con Night Line.

LA SQUADRA MIGLIORE – Tra Juventus e Inter non ci sono dubbi per Federico Ferri su chi abbia meritato di più di vincere la Coppa Italia. Ecco il giudizio del direttore di Sky Sport: «Al di là di tutti gli episodi, in cui come sempre Juventus-Inter si contraddistingue, alla fine ha vinto la squadra che ha dimostrato di essere più forte. Non solo in questa partita, ma nella stagione. Episodi? A tutto è parso rigore quello del 2-2, dal campo. È molto importante sottolineare quell’impressione, in tempi di VAR. Rivisto, con quel movimento di Lautaro Martinez, lo trovo un rigore che si può togliere col VAR. Ma la partita ha detto altro: la squadra più forte in campo ha vinto».