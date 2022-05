Ferri: «Juventus-Inter, ecco cosa devono evitare i nerazzurri. Inzaghi…»

Riccardo Ferri, intervenuto negli studi di Sportmediaset, ha parlato di Juventus-Inter, a pochi minuti dal calcio d’inizio della finale di Coppa Italia

DIFFICOLTA’ – Queste le parole di Ferri: «Coppa Italia? Quest’anno straordinaria, partite esaltanti che ci hanno entusiasmato. Adesso arriva il capitolo finale dove si incontrano due squadre che sono state protagoniste. Due squadre che hanno fame e voglia di alzare, per quanto riguarda l’Inter, il secondo trofeo di quest’anno. Ma anche per la Juventus, è fondamentale. La mano degli allenatori, questa sera, sarà determinante. Dovranno essere bravi a centellinare le sostituzioni e capire chi far entrare. Cosa ha imparato Inzaghi rispetto all’ultima sfida? L’atteggiamento tattico, ha alzato il baricentro. Non dimentichiamo che i nerazzurri stavano bene. Devono evitare di stare bassi ed aggredire subito il portatore di palla, cercando di non lasciare il gioco in mano ai bianconeri».