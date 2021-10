Ferri: «Izzo mi piace molto! Handanovic? La gente dimentica in fretta…»

Riccardo Ferri, ex difensore dell’Inter, intervistato da TuttoSport ha parlato della squadra allenata da Simone Inzaghi, della lotta scudetto, del capitano Handanovic e anche di mercato, facendo riferimento ad Armanzo Izzo.

ACQUISTO A GENNAIO – Riccardo Ferri parla dell’Inter di Simone Inzaghi, ma da ex difensore dice anche la sua riguardo Armando Izzo, difensore del Torino proposto ai nerazzurri già con Antonio Conte allenatore (come riportato sempre dal quotidiano di Torino): «Izzo mi piace molto. Ma poi quando vieni all’Inter ti devi confrontare con un’altra realtà, altre pressioni, altre responsabilità. Izzo deve venire qui e dimostrare di valere quanto gli altri se non di più per meritare una maglia da titolare. La stagione però è molto lunga, ci vogliono giocatori capaci di calarsi nella realtà Inter me che abbiano anche una fisicità importante, Izzo è sicuramente uno di questi».

REPARTO ARRETRATO – Ferri inevitabilmente parla della difesa, partendo però dal portiere: «Samir Handanovic rientra sempre in quel gruppo di portieri difficili da sostituire. È stato decisivo in 2-3 gare anche quest’anno. Purtroppo si dimentica troppo in fretta. Lui per carattere non ama comunicare, quando le cose cominciano a cambiare, però, se tu sei capace di comunicare puoi arrivare al cuore dei tifosi. A 37 anni, inoltre, non devi preoccuparti se vieni messo in discussione, a 20 sì. Per quanto riguarda la difesa, invece, è invidiata da tutti: Bastoni, Skriniar e de Vrij non li ha nessuno. Le alternative ci sono, non dimentichiamo Ranocchia che è valido per sostituire de Vrij. Poi ci sono Darmian, Kolarov e D’Ambrosio, le alternative non mancano».

IN SERIE A – Ferri conclude parlando della lotta scudetto: «La Juventus tornerà presto ad essere competitiva. Il Milan ha qualcosa in più come atteggiamento tattico. Juventus, Milan e Napoli possono giocarsela con l’Inter. L’Inter è cambiata rispetto la scorsa stagione, ripetere il campionato di un anno fa e mettere la seconda stella al petto sarebbe un grande successo».

Fonte: TuttoSport – Luca Uccello