Ferri: «Inzaghi anno straordinario! L’Inter non si acconenta, una crescita»

Molto positivo il giudizio di Ferri sulla prima stagione all’Inter di Inzaghi. In collegamento con Radio Sportiva, l’ex difensore nerazzurro segnala le caratteristiche viste durante quest’annata, in attesa delle ultime due giornate.

DUE TROFEI – Nonostante le difficoltà l’Inter chiuderà la stagione almeno con la Coppa Italia e la Supercoppa Italiana. Per Riccardo Ferri c’è molto dell’allenatore: «Si è parlato di Simone Inzaghi che, inizialmente, poteva essere un allenatore con poca capacità di gestire la pressione in una grande squadra come l’Inter. Però devo dire che come prima stagione è stato straordinario: guidare l’Inter, con tutto il rispetto per la Lazio, è molto diverso perché ti impone di vincere ed essere protagonista a tutti i costi. Lui lo è stato».

IN ASCESA – Ferri vede il ciclo in costruzione: «A me dà l’impressione che questa squadra non si accontenti, che abbia sempre voglia di acquisire conoscenze, crescere e migliorare. Ci sono dei giocatori che hanno alzato l’asticella, confermando in campo tutto il loro valore. Si dice spesso che vincere aiuta a vincere, però fa crescere tutto l’ambiente: giocatori che hanno militato in altre squadre senza vincere nulla. Riuscire ad arrivare in fondo ed essere protagonisti, perché anche senza vincere il campionato l’Inter è stata protagonista fino alla fine, dice molto sulla stagione. Ha un grande potenziale questo gruppo: quello che si augura il popolo nerazzurro è che ci sia la continuità. Bisogna migliorare dal punto di vista della qualità, per creare un gruppo che possa scrivere delle pagine importanti come negli ultimi anni».