Ferri: «Inter, un pericolo con la Fiorentina! E loro capaci di innervosire»

Ferri è uno dei tanti ex presenti al Meazza per Inter-Fiorentina. L’ex difensore ha parlato a Inter TV a un quarto d’ora dal calcio d’inizio del match.

RIPRENDERE LA CORSA – Riccardo Ferri parla di come l’Inter deve approcciare la sfida delle ore 18: «Una gara attenta, perché comunque la Fiorentina aggredisce come il Torino. Il pericolo è dato dall’intensità, la partita si preannuncia di sofferenza ma in certi momenti del campionato devi soffrire e cercare di chiudere la partita. Cerchiamo di dare intensità anche noi, poi con le qualità che abbiamo possiamo mettere in difficoltà la Fiorentina. Le assenze di Marcelo Brozovic e Stefan de Vrij? Devo dire che, a questo punto della stagione, anche quelli che hanno avuto meno possibilità di giocare hanno avuto un minutaggio sulle gambe. Al di là della condizione di tutto l’organico c’è bisogno di attenzione nei minimi particolari, cercando di aggredire e recuperare subito palla. La Fiorentina è capace di creare problemi e innervosirti, perché cerca di sporcare le giocate».