Ferri: “Inter, stagione fin qui strabiliante! Sul mercato e l’Europa League…”

Ferri è ospite alla cena di Natale dell’Inter insieme ad altri ex calciatori nerazzurri. L’ex difensore ha parlato ai cronisti presenti della stagione interista fino a questo punto

ANALISI – Le parole di Riccardo Ferri: «Guardando il bicchiere mezzo pieno, c’è da recriminare qualche infortunio che ha pesato un po’ sull’organico. Guardo al prossimo futuro con sorriso e positivo, perché credo che l’Inter una volta recuperati gli infortunati possa essere competitiva fino alla fine. E soprattutto potrà fare un percorso importante anche in Europa League. La stagione a questo punto è strabiliante, uso questo aggettivo perché secondo me nessuno poteva pensarlo. Quello che verrà sarà un percorso sicuramente difficile ma possibile. Che questa squadra abbia bisogno di rinforzi lo si sapeva già dall’inizio. La società è molto attenta a questo, ci sono delle persone addette molto competenti a far sì che questa squadra possa allungarsi. Per quanto riguarda il primato con la Juventus, è un dato di fatto oggettivo. Il percorso è stato senz’altro positivo».