Ferri: “Inter, col Sassuolo errori evitabilissimi. Ma Conte non ha sbagliato”

Ferri salva Conte dopo il disastro di ieri dell’Inter col Sassuolo. L’ex difensore nerazzurro, ospite di “Pressing Serie A” su Italia 1, analizza l’imbarazzante pareggio per 3-3 di ieri al Meazza e distingue le responsabilità dei giocatori da quelle del tecnico.

LE DIFFERENZE – Riccardo Ferri analizza Inter-Sassuolo: «Alla fine c’è un po’ di rammarico, per una partita dove si poteva portare a casa il risultato pieno. Oggettivamente è stata un’Inter che ha giocato a ritmo molto basso, ha concesso il palleggio al Sassuolo che, indipendentemente dal risultato, non rinuncia mai a giocare, a palleggiare e a uscire con la palla. Ci sono stati sicuramente degli errori che andranno analizzati, ma il Sassuolo non ha demeritato. È stata una squadra che ha affrontato la partita a viso aperto, senza timori, e soprattutto nel primo tempo l’ha messa sotto. Si sono evidenziati degli errori che sono chiaramente evitabilissimi. Nel momento in cui vai in vantaggio una squadra come l’Inter deve gestire il gioco. Antonio Conte? Io non credo che abbia sbagliato la formazione: tutte le squadre stanno facendo turnover, l’Inter rispetto alle scorse stagioni ha un organico che non permette di avere dei grandi sbalzi dal punto di vista tecnico. Chiaro, qualcosa c’è, ma non puoi fare altrimenti».