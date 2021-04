Ferri – ex difensore dell’Inter -, ospite negli studi di “Pressing Serie A” su Italia 1, analizza la prestazione nerazzurra a Napoli rispondendo sui temi più caldi dopo l’1-1. L’errore di Handanovic e la rinascita di Eriksen

SQUADRA – Tutto sommato un buon punto in trasferta per Riccardo Ferri: «Partita insidiosa ed equilibrata, importante e sentita per entrambe le squadre. Con due pali nel primo che hanno un po’ ridimensionato la prestazione dell’Inter nel finale. Il Napoli ha confermato di essere grande squadra. Dopo essere riuscito a recuperare i migliori giocatori, Gennaro Gattuso ha una squadra molto competitiva».

SINGOLI – Ferri non ha dubbi sui protagonisti – rispettivamente in negativo e positivo – della partita: «A volte nell’area piccola c’è troppa tensione, può succedere quanto accaduto a Samir Handanovic. Christian Eriksen ha avuto difficoltà di inserimento a livello fisco all’inizio. Ora sta contribuendo per far essere l’Inter una squadra competitiva, ma appena arrivato non era quello che stiamo vedendo ora».