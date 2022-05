Ferri: «L’Inter ora avrà un vantaggio. Dopo Bologna uscita più forte»

L’Inter ha dovuto superare la delusione e lo shock per come è arrivata la sconfitta di Bologna: l’ha fatto vincendo ieri 1-2 a Udine (vedi highlights). Durante Pressing Serie A su Italia 1 l’ex difensore nerazzurro Ferri ha valutato la reazione.

GERARCHIE CONFERMATE – Riccardo Ferri vede la classifica di Serie A che dà più possibilità al Milan, avendo vinto ieri: «La stessa situazione no, con una partita in meno. Un campionato straordinario, che si concluderà credo al fotofinish. In questo momento non c’è più margine d’errore, bisogna stare attenti anche ai minimi di particolare. Le squadre di testa stanno bene sia fisicamente sia mentalmente, la trasferta di Udine era la più difficile perché veniva dopo e con l’Udinese in un buon momento. La prossima settimana ci sarà il vantaggio dell’Inter, che aspetterà dopo la partita con l’Empoli il risultato del Milan la domenica. Avrà due giorni, se dovesse vincere, per sperare in un passo falso».

REAZIONE ARRIVATA – Ferri è contento per la prova dell’Inter: «Io ho visto una gran partita. Una bella partita, fisica, di una squadra che indubbiamente aveva la pressione addosso e sentiva la pressione di dover vincere questa partita. Anche un pareggio sarebbe stato come una sconfitta. È andata in campo, ha occupato bene gli spazi ed è tornata a essere aggressiva nella metà campo avversaria. Poi ha trovato di fronte una buona Udinese, che ha perso Isaac Success dando un vantaggio all’Inter. Però l’Inter è una squadra viva, ritornata più forte. In settimana probabilmente si è parlato nello spogliatoio dopo Bologna e ne sono usciti più forti».

ARRIVA LA JUVENTUS – Ferri ricorda come ci sia anche un’altra partita: «Per l’Inter può esserci un piccolo vantaggio, ma poi c’è la finale di Coppa Italia che è un test probante. In questa partita l’Inter deve cercare di sfruttare un passo falso e guadagnare qualcosa, o due punti o addirittura tre. La finale di Coppa Italia in mezzo al campionato stona, bisognerebbe farla alla fine».