Ferri: «Inter, non è un problema di spogliatoio! Fischi giustificati»

Ferri approva i fischi del Meazza al termine di Inter-Fiorentina 1-1, l’ennesimo passo falso degli ultimi due mesi da incubo. L’ex difensore, ospite della trasmissione Pressing Serie A su Italia 1, esclude però che il problema sia mentale o di spogliatoio.

CADUTA LIBERA – Riccardo Ferri valuta l’Inter: «A questi livelli credo che il crollare sia una cosa molto negativa. Soprattutto devi essere anche capace a gestire le emozioni: per l’Inter c’è stata un’involuzione pazzesca rispetto al dopo derby. Avevo detto di aver visto una squadra che giocava in una maniera mai vista in vita mia, però oggi posso constatare un’involuzione ingiustificabile. È una squadra che non riesce a creare occasioni, nella prima parte del campionato attaccava con tanti uomini e ora attacca con pochi uomini e poche idee. Sta incontrando squadre ostiche, sia la Fiorentina sia il Torino non ti fanno giocare. Il primo tempo poteva finire in vantaggio la Fiorentina con un margine maggiore, nel secondo tempo c’è stata la reazione sterile di una squadra che voleva recuperare lo svantaggio ma non aveva più la lucidità e la forza nell’imbastire il gioco offensivo per andare a far male l’avversario».

PROMOSSI I TIFOSI – Ferri va sul finale di Inter-Fiorentina: «Per quanto riguarda il pubblico i fischi erano giustificati, perché è stata una partita da archiviare. Per la questione societaria c’erano dei problemi ma all’inizio, non pesano certo sulla struttura della squadra. I giocatori sono questi, abbiamo parlato di un’Inter che sembrava non avesse rivali fino a un mese fa. È chiaro che ora si fa un’analisi diversa: è un problema fisico? Possibile. È un problema mentale dovuto al derby e all’uscita dalla Champions League? Non credo, perché i giocatori sono abituati a superare le scorie di una sconfitta e ad archiviare le vittorie. Queste sono situazioni che per un giocatore si presentano in tutte le squadre, non credo che sia questo».

DA ESCLUDERE – Ferri toglie un’altra discussione sull’Inter: «Un problema di ambiente all’interno dello spogliatoio no, perché c’è armonia fra i giocatori. Non sono all’interno dello spogliatoio, non so quale sia la temperatura di ogni giocatore ma quello che vediamo è una squadra più lenta nel far girare palla e nel pensiero. È un problema che l’allenatore deve risolvere a breve, perché c’è un finale di stagione molto importante».