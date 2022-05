Ferri: «Per l’Inter e Inzaghi gara pesante, l’insoddisfazione può aumentare»

Il direttore di Sky Sport, Federico Ferri, ha commentato il match di questa sera tra Juventus e Inter di Coppa Italia. Match fondamentale soprattutto per placare l’insoddisfazione per il probabile mancato Scudetto

GARA FONDAMENTALE − Così il direttore di Sky Sport, Ferri, sul match dell’Olimpico: «Coppa Italia conta ovviamente per entrambe le squadre, sia Juventus che Inter. Sul fronte nerazzurro dico che questa sera per l’Inter, ma soprattutto per Simone Inzaghi, la partita è fondamentale. Questo senso di insoddisfazione, per aver fallito uno scudetto che sembrava alla portata, potrebbe aumentare a dismisura in caso di sconfitta».