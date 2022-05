Ferri: «L’Inter si esalta nelle difficoltà! Gara vinta in una zona ben precisa»

Riccardo Ferri, ospite negli studi Canale 5, si è espresso sulla finale di Coppa Italia vinta dall’Inter 2-4 sulla Juventus. Per l’ex nerazzurro, la squadra di Inzaghi ha sfruttato l’out mancino

GRANDE REAZIONE − Il commento di Ferri dopo la vittoria in Coppa Italia dei nerazzurri: «L’approccio della gara è stato più dell’Inter, poi sull’uno-due si poteva andare al KO ma bravissima la squadra di Inzaghi a riprenderla. L’Inter si esalta nelle difficoltà, è una squadra che sa soffrire ed uscire con grande carattere dalle situazioni di crisi. L’ennesima dimostrazione di carattere, la squadra non si è mai disunita ma l’Inter l’ha vinta a sinistra. Soprattutto con Perisic e Dimarco, la squadra ha fornito tanti cross in area che hanno poi portato al rigore».