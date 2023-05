Ferri: «L’Inter è stata superiore, ma il Milan può ancora rimontare»

Il direttore responsabile di Sky Sport, Federico Ferri, ha parlato di Milan-Inter, facendo il punto della situazione sul lavoro svolto da Simone Inzaghi. Nulla è stato ancora deciso, tutto dipenderà dalla gara di ritorno di Champions League.

SUPERIORE − Il direttore di Sky Sport, Federico Ferri, ha parlato così di Milan-Inter e di cosa ci si può aspettare dal ritorno di semifinale di Champions League (vedi articolo): «Il risultato permette ancora al Milan di rimontare. C’è ancora la possibilità per la squadra rossonera, soprattutto se recupera Rafael Leao, di potersela giocare. Poi ieri l’Inter è stata superiore. L’Inter ha giocato con ritmo europeo la partita ed è da sottolineare la tenuta difensiva. L’unica difficoltà possibile per i nerazzurri è che non hanno chiuso la partita. Cosa che tra l’altro avrebbe nettamente meritato. Simone Inzaghi non ha mai perso la sua Inter nelle coppe. Inzaghi ha giocatori da finale: Matteo Darmian è di un’intelligenza stratosferica, Francesco Acerbi è stato una scelta del mister che ci ha creduto. I meriti di Inzaghi vanno riconosciuti. Poi qualcosa non ha funzionato, è vero, perché non può avere tanti punti di distacco dalla vetta. Solo questo è motivo di critica per il tecnico, altrimenti il suo lavoro è innegabile».