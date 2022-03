Ferri: «Inter e Inzaghi con il dente avvelenato! Lautaro Martinez nervoso»

L’Inter stasera affronta il Milan nella semifinale di andata di Coppa Italia (QUI le formazioni ufficiali). Ferri, ospite negli studi di Sport Mediaset, sottolinea la grande importanza di questo derby anche sotto il punto di vista psicologico

PESO PSICOLOGICO – L’Inter stasera sfida a San Siro il Milan nel derby valevole per la semifinale di andata di Coppa Italia. Riccardo Ferri sottolinea la grande importanza della partita: «È indubbio che questa doppia sfida con il Milan è molto importante non solo per il passaggio del turno ma anche perché può dare tantissimo morale. Inzaghi vuole giocare con la miglior formazione, anche il fatto di aver recuperato alcuni infortunati oltre al rientro di Gosens e Correa. Ci sono giocatori pronti a entrare per portare avanti la Coppa Italia. Sulla carta l’impegno con la Salernitana è più semplice ma ricordiamo che alle porte c’è anche il ritorno con il Liverpool. Quindi anche questo ultimo periodo sarà gravoso dal punto di vista fisico. Si è vista un’Inter in calo dal punto di vista fisico ed è uno dei campanelli di allarme. Un po’ per disattenzioni e cali fisici individuali, la squadra ha pagato molto questo periodo».

RABBIA – Ferri crede che l’Inter possa far leva anche sulla rabbia relativa al derby perso in campionato: «Cosa significherebbe una sconfitta stasera? Di questa sera magari sarebbe rimediabile però senza dubbio dal punto di vista strettamente morale vincere un derby è un’iniezione di fiducia e autostima per una squadra che sta attraversando un periodo non facile. Non dimentichiamo che un po’ di rabbia c’è ancora per il derby perso in campionato dopo 70 minuti di supremazia. Nella testa dell’allenatore e dei giocatori c’è ancora un po’ di dente avvelenato. C’è un dispendio di energia da parte degli attaccanti: con il Milan ci sono state tantissime conclusioni e non sono stati precisi. Con il Liverpool hanno speso tanto e quando arrivano sotto porta non sono lucidi. Lautaro Martinez è nervoso e non è sereno, invece Dzeko quando arriva lì diventa determinante. La squadra produce tanto, va spesso alla conclusione e nell’ultimo periodo non è riuscita a concretizzare.

DISCONTINUI – Ferri approfondisce poi su Lautaro: «Lui secondo me ha delle qualità straordinarie però non deve avere fretta quando si libera dall’uomo, deve ragionare di più perché ha le qualità tecniche per inquadrare la porta. Deve stare un po’ più sereno lì perché fa tutto bene poi però ha questa bramosia di voler assolutamente chiudere l’azione per andare a far gol. Come se volesse esultare prima di fare gol. Calhanoglu discontinuo? Diciamo che gli viene richiesto un lavoro, che tra l’altro fa molto bene, molto dispendioso. Non è il classico dieci che rifinisce e basta ma fa entrambe le fasi. Quindi solitamente nella parte finale viene sostituito anche perché è uno che dà l’anima, quindi non è il classico rifinitore che fa il suo colpo e si disinteressa. Questa discontinuità è giustificata in questo senso. Barella nelle ultime due/tre gare si è involuto dal punto di vista fisico. Il suo contributo lo dà sempre, io Nicolò lo vorrei sempre in campo però qualitativamente è meno presente rispetto alla prima parte di campionato. Chi vedo meglio nell’Inter? Perisic, Skriniar e Dumfries che sta crescendo molto».