Ferri: “Inter, atteggiamento simile alla sfida con il Torino! Il rosso a Vidal…”

Riccardo Ferri

L’Inter non è riuscita a battere il Real Madrid, complicando inesorabilmente il discorso qualificazione. Ferri sottolinea l’atteggiamento insufficiente dei nerazzurri di Conte e parla dell’espulsione di Vidal. Di seguito le sue dichiarazioni ai microfoni di “Pressing Champions League”

ATTEGGIAMENTO – L’Inter è uscita sconfitta dalla sfida di Champions League con il Real Madrid. Riccardo Ferri contesta un aspetto in particolare: «L’atteggiamento doveva essere quello di una finale, invece è stato il medesimo del primo tempo con il Torino, cioè una squadra che lascia l’iniziativa e non ha intensità. Stasera il Real ha dimostrato, nonostante le assenze, di essere squadra. Però il mea culpa va fatto perché l’amaro in bocca rimane per l’atteggiamento. L’Inter non è ma riuscita a reagire, l’espulsione di Arturo Vidal ha giocato il suo ruolo ma è stata una prestazione sottotono. La reazione di Vidal? Non capisco una cosa: lì era pieno di giocatori d’esperienza che conoscono il carattere di Vidal, prendilo e portalo via. L’atteggiamento di Antonio Conte? Queste sono partite che danno motivazioni da sole, si entra in campo per giocare, non c’è bisogno di seguire le espressioni dell’allenatore».