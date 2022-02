Ferri: «Inter, approccio disastroso! Mancata la spina dorsale, anomalo»

Ferri è critico con l’Inter dopo la disarmante prova col Sassuolo costata lo 0-2 interno. L’ex difensore, durante Pressing Serie A su Italia 1, se la prende anche con le scelte di Inzaghi viste le squalifiche di Bastoni e Brozovic.

GESTITA MALE – Riccardo Ferri trova poco da salvare da Inter-Sassuolo: «L’approccio alla gara è stato disastroso, perché comunque prima del gol del Sassuolo c’erano state altre due o tre occasioni dove poteva già lì andare in vantaggio. Questo fattore è stato determinante, dall’altra parte c’era un Sassuolo che ha vinto sia col Milan sia con la Juventus in casa loro. Sa cosa vuole, come muoversi, arrivava prima sulle prime e seconde palle. Un primo tempo da cancellare e analizzare, sicuramente, anomalo per la stagione in corso. Nel secondo tempo si è evidenziata una cosa: l’ingresso di Edin Dzeko, che ha fatto da play, ha fatto notare che senza Alessandro Bastoni, Marcelo Brozovic e lo stesso Dzeko manca la spina dorsale. Mi sembrava, dal campo, che lì mancassero proprio le idee: non c’era un giocatore che veniva a prendere l’inizio del gioco. Questa è stata una delle cose che balzano all’occhio: quest’anno non si era mai visto».