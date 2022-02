Ferri: «Giroud su Sanchez? Fallo nettissimo! L’Inter ne esca più cattiva»

Ferri è sicuro, come nella nostra moviola (vedi articolo): grave errore di Guida per non aver dato fallo a Giroud su Sanchez in occasione dell’1-1 di Inter-Milan. L’ex difensore, durante Pressing Serie A su Italia 1, spera che il KO nel derby renda più cinici i nerazzurri.

CONTRACCOLPO? – Riccardo Ferri guarda il calendario: «C’è una serie per l’Inter abbastanza impegnativa, oltre alla Roma ha Napoli e Liverpool. Però una squadra che vuole vincere il campionato ed essere protagonista lo sa da prima: non si è mai lamentato nessuno di giocare così tante partite importanti in poco tempo. L’Inter credo che, dopo la sconfitta nel derby, possa uscirne ancora più cattiva. I cambi? Intanto Ivan Perisic aveva accusato un problema al flessore sinistro, ero dietro Simone Inzaghi e vedevo quest’atteggiamento. Per settanta minuti l’Inter ha dominato, era più forte e occupava meglio gli spazi. Nelle corsie esterne il Milan non era esistito, Olivier Giroud fino al 75′ non aveva toccato palla. Merito a Stefano Pioli di aver messo Brahim Diaz al posto di Franck Kessié, in un momento dove l’Inter stava calando e c’erano più spazi. Si sono iniziate ad allargare le maglie, è cambiata la partita».

LE COLPE – Ferri prova a valutare le responsabilità: «Il merito del Milan è leggere la situazione, poi ce ne sono alcune molto dubbie sul primo gol. Ma, al di là di questo, Brahim Diaz è stato determinante per dare qualcosa al Milan. E Mike Maignan è stato il migliore in campo. Stefan de Vrij sul secondo gol? Lì è stato, secondo me, molto bravo Giroud a fare quel colpo di tacco e fargli perdere un centimetro. Samir Handanovic? È arrivata veloce, voleva dargli una smanacciata ma era troppo forte. Vogliamo chiamarlo errore? Diamo merito a Giroud, quando ha fermato palla stava già pensando a concludere. Non ha sbagliato il controllo orientato, ma questo capita quando porti i giocatori dentro l’area: quello è stato l’errore, abbassare la squadra forse anche per un calo fisico».

GRAVE ERRORE – Ferri non ha dubbi, per lui era fallo sull’1-1 di Inter-Milan: «Alexis Sanchez ha la conduzione della palla, la perde perché si era allungata ma Giroud non può non permettergli di andare a prendere palla, indipendentemente che la tocchi prima. Giroud ha una fisicità diversa da Sanchez, che però sta percorrendo quella strada per andare a prendere il pallone: non puoi portarlo a trecento metri, è un fallo nettissimo. Ho detto la stessa cosa in Sampdoria-Inter su Hakan Calhanoglu: ho detto che era fallo, poi serve Lautaro Martinez che fa gol. È un fallo evidente, l’ho visto in diretta allo stadio e come me tanti ex colleghi».