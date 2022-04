Ferri: «L’errore di Radu è pesantissimo, poteva spazzarla col piatto destro»

Riccardo Ferri, ospite negli studi di Pressing, ha analizzato l’errore di Radu in Bologna-Inter. Il portiere romeno, a detta dell’ex giocatore, poteva spazzarla anche in fallo laterale

ERRORE PESANTE − Il commento di Ferri sul grave infortunio di Radu in Bologna-Inter: «Chiaro che l’errore di Radu è pesato tantissimo per una squadra che doveva concretizzare durante l’arco della gara. E’ una mazzata per i giocatori. L’Inter ha fatto la partita avendo tante palle-gol soprattutto nel primo tempo ma è mancata lucidità. Questo errore pesa tantissimo. Colpe? Il portiere poteva andare col piatto destro per spazzarla anche in fallo laterale. E’ una situazione molto provata in allenamento, forse de Vrij poteva opporsi all’attaccante del Bologna ma l’errore di Radu è evidente. A mio avviso campionato straordinario, staremo a vedere. Dumfries? Gesto di altruismo nei confronti di un compagno in difficoltà, tutta la squadra e i compagni avranno un grande ruolo nei suoi confronti».