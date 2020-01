Ferri: “Eriksen alza il livello dell’Inter. Conte? Lavoro incredibile”

Riccardo Ferri, ex difensore dell’Inter, sulle frequenze di “TMW Radio” ha parlato di Christian Eriksen, ultimo acquisto della squadra di Antonio Conte. Una battuta inoltre sul tecnico nerazzurro, al centro delle critiche nelle ultime settimane.

QUALITA’ – Secondo Riccardo Ferri, l’acquisto di Christian Eriksen è positivo per l’Inter. L’ex difensore dell’Inter, poi, si esprime sulla possibile collocazione tattica del centrocampista danese: «Eriksen? Si è andati ad acquistare un giocatore di qualità e duttile, può giocare in più ruoli. Conte sa già come collocarlo in campo. Si alza il tasso tecnico dell’Inter è aumentato in maniera evidente. E così ed è bello sentire questa possibilità di cambiamento del centrocampo. Vuol dire che la squadra sta crescendo dal punto di vista della qualità e della quantità. Conte è un integralista e non penso si discosterà dal suo modulo. Forse in futuro. Ma al momento i risultati gli danno ragione ed è giusto così. Il danese può giocare come interno sinistro o destro, al fianco di Brozovic e Barella. In un contesto di squadra può essere fondamentale sulle palle inattive e in termini di assist. Al livello realizzativo, da fermo, può far male. È un giocatore completo, può prendere per mano la squadra e fargli fare il salto di qualità».

CRITICHE INGIUSTE – Ferri parla anche di Conte, elogiando il lavoro svolto fino ad oggi dal tecnico nerazzurro: «Conte alza sempre l’asticella, tiene sempre sulla corda tutti. Guardando i risultati è incredibile cosa abbia fatto quest’anno. Con tutti i problemi del caso. L’Inter è una società che ha le idee chiare, che guarda il mercato a 360°. Non mi preoccuperei ora. Anche a gennaio ha dimostrato che l’ambizione c’è».