Ferri: «Difesa Milan fa due errori grossolani! Inter, Perisic stratosferico!»

L’Inter ha eliminato il Milan dalla Coppa Italia conquistando la finale con un rotondo 3-0. Ferri a Sport Mediaset commenta gli errori della difesa rossonera e la prestazione di Perisic.

ERRORI – L’Inter ha distrutto per 3-0 il Milan nella semifinale di ritorno di Coppa Italia conquistando la finale. Riccardo Ferri commenta gli errori della difesa rossonera che hanno spianato la strada ai nerazzurri: «La difesa del Milan, che finora era la migliore del campionato, fa due errori secondo me molto grossolani. È vero che l’Inter ha fatto gol nei momenti decisivi, ma questi sono errori che a certi livelli paghi caro. Ivan Perisic riesce a fare la fascia come pochi, aggiunge quantità a qualità. Giocatore stratosferico perché ha anche la personalità che mette su ogni giocata».