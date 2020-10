Ferri: “Derby? Ero a San Siro. Sembrava amichevole. Inter e Conte…”

Riccardo Ferri, ex giocatore dell’Inter, è intervenuto a “Radio 24” durante la trasmissione Tutti Convocati. Inevitabile parlare nel suo intervento nel derby perso dai nerazzurri di Antonio Conte.

PRESSIONE – Ferri non ha dubbi: «Ho avuto la fortuna di essere a San Siro per il derby: l’ambiente era surreale con 79mila seggiolini vuoti. All’inizio sembrava un’amichevole del giovedì. Quando il Milan strappava con Calhanoglu e i suoi esterni velocissimi metteva in difficoltà l’Inter con i cross. C’è da dire, però, che i nerazzurri rispetto all’anno scorso creavano molto di più. Conte ha formato una struttura importante l’anno scorso, quest’anno dovrebbe chiudere l’opera portando a casa un risultato importante. C’è molta pressione, ma ha l’esperienza per gestirla. Tanta pressione anche per Pirlo che deve vincere il decimo scudetto».