Ferri: “Coronavirus, facciamo squadra. Con l’aiuto dell’Inter…”

Riccardo Ferri, in collegamento per “Sport Mediaset XXL”, ha parlato di come sta vivendo l’emergenza Coronavirus e ha raccontato di come si è attivato per un’iniziativa di aiuto con la collaborazione della stessa Inter

FARE SQUADRA – Riccardo Ferri racconta di come, con la collaborazione dell’Inter, è riuscito a far avere un aiuto concreto ad alcuni ospedali lombardi in piena emergenza nel contenimento dell’epidemia in atto: «Il mio invito è quello che secondo me da casa con pochi sforzi si riesce a fare qualcosa di utile. Sapevo da un mio amico che a Lodi c’erano problemi di mascherine, ho chiamato Marotta e grazie all’Inter sono arrivate 26.000 mascherine a Lodi e 25.000 a Bergamo. Tante volte qualcosa di utile, con conoscenze altruismo, si fa. Basta una telefonata. Si parla di gioco di squadra e questo è il momento di fare qualcosa di utile, è un problema di tutto il paese».