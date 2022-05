Ferri: «Coppa Italia, episodi discutibili ma l’Inter ha vinto meritatamente»

Federico Ferri, direttore di Sky Sport, si è espresso sulla finale di Coppa Italia con l’Inter che ha vinto 4-2. Le sue considerazioni sugli episodi ma nerazzurri vittoriosi meritatamente

ANALISI − Ferri commenta la finalissima di Coppa Italia: «La Juventus non ha mai battuto una grande quest’anno e non ha mai battuto l’Inter in finale. Ci sono stati sicuramente degli episodi discutibili che potevano cambiare il match ma l’Inter ha meritato di vincere. Dopo il 2-1 la Juventus si è spenta. L’Inter ha ricostruito una squadra dopo lo Scudetto senza Lukaku, Hakimi e Conte. Lo ha fatto con le idee, con un ottimo allenatore e con una società che ha sempre tenuto la barra dritta. Sta perdendo uno scudetto che però alla vigilia nessuno probabilmente gli diceva di vincere».