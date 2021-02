Ferri: Â«Conte, rivincita dopo le critiche! Soddisfazione Inter, il lavoro pagaÂ»

Ferri: «Conte, rivincita dopo le critiche! Soddisfazione Inter, il lavoro paga»

Condividi questo articolo

Riccardo Ferri

Ferri – ex difensore dell’Inter -, ospite negli studi di “Pressing Serie A” su Italia 1, analizza la situazione in casa nerazzurra dopo la vittoria nel derby. I principali meriti non possono che andare al lavoro fatto da Conte in questi mesi

RIVINCITA NERAZZURRA – Anche Riccardo Ferri si unisce al gruppo di interisti festante per lo 0-3 di San Siro: «Antonio Conte e il suo staff sanno che il percorso è ancora lungo. Ma si sono tolti grandi soddisfazioni finora. Il lavoro paga! L’Inter ha sofferto prima di trovare l’equilibrio. C’è voluto un po’ di tempo per trovare l’assetto ideale. Giocando più bassa, fa meglio e manda tutti in gol. Christian Eriksen e Ivan Perisic sono due giocatori importanti acquisiti, l’Inter adesso ha una squadra forte. Conte sta avendo delle rivincite dopo tutte le critiche ricevute, avendo valorizzato molti giocatori. Incredibile il sacrificio che prestano per la squadra Lautaro Martinez e Romelu Lukaku, che incarnano molto il senso di appartenenza. Da quando è arrivato Conte, si vede molto più di prima. Senza nulla togliere a chi c’era prima. Questi due sono difficili da fermare». Questo il commento di Ferri su Milan-Inter.