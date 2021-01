Ferri attacca: Â«Grande vittoria dell’Inter ma si parla di problemi Juventus!”

Ferri attacca: «Grande vittoria dell’Inter ma si parla di problemi Juventus!”

Condividi questo articolo

Riccardo Ferri

Ferri – ex difensore dell’Inter -, ospite negli studi di “Pressing Serie A” su Italia 1, prende le parti interiste nella discussione che evidenzia più i difetti bianconeri che i pregi nerazzurri. L’analisi premia invece il lavoro fatto da Conte finora

PUNTI DI VISTA – Non accetta il modo in cui vengono ribaltati meriti e demeriti a fine partita Riccardo Ferri: «È il primo scontro importante che vince l’Inter. Contro una squadra che ha una serie di problematiche oggi, ma fino a ieri si era ritrovata… Oggi invece sono tornati i problemi della Juventus e si dimentica di dare i meriti all’Inter per la prestazione fatta. L’Inter quest’anno è stata messo sotto solo dal Real Madrid e forse dal Napoli, con tutte le altre se l’è giocata. L’Inter ha sempre giocato alla grande contro tutte e contro la Juventus ha dato una grande dimostrazione. La nota positiva è che l’Inter crea tantissimo. Peccato che non concretizzi tutto».

BRAVO CONTE – Ferri approfondisce l’importanza del lavoro fatto dall’allenatore nerazzurro: «Ci sono grandi meriti di Antonio Conte contro la Juventus, perché stavolta ha inquadrato l’Inter come mai fatto prima. Anche tatticamente. Conte è un grande professionista, non ha mai mollato. E i giocatori non si sono mai spostati dalle indicazioni dell’allenatore, che ha sempre avuto il polso della situazione nello spogliatoio. L’Inter è una delle poche squadre che gioca con le due punte, aggiungere anche il trequartista sarebbe difficile».